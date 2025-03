Luis Palma deja contundente mensaje a directivos de Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Claro, no solo queremos ir a jugar la fase de grupo, queremos competir. Por ahora toca trabajar y cuando llegue junio estar listos para enfocarnos en hacer una buena Copa Oro. Cada jugador sabe la responsabilidad que tiene cada uno.

He trabajado estos meses para consolidarme en mi equipo y en la selección, pero toca seguir trabajando y mejorando tanto grupal como individual.

NIVEL DE COMPAÑEROS

Una selección se ve cada cuatro meses y es difícil acoplarse de la mejor manera. Nosotros aportamos talento y esfuerzo para adaptarnos lo más rápido posible y también se necesita darle oportunidad a los jóvenes porque ellos también son el fruto y futuro de la selección.

COPA ORO ¿ESTARÁS?

Yo siempre me pongo a disposición del técnico, pero a veces no depende de mí, sino del club. Si por mi fuera voy sí o sí, pero hay que esperar lo que dice el equipo. Nunca he jugado una Copa Oro y se da bienvenida sea.