Luis Enrique se compara con el Real Madrid tras ganar otra Champions

Luis Enrique Martínez, entrenador del París Saint-Germain, afirmó este sábado después de ganar su segunda Liga de Campeones consecutiva con el equipo francés -su tercera como técnico- que eso sólo se lo había visto hacer al Real Madrid. "Yo como esto sólo se lo he visto hacer al Madrid , no tengo ni idea de como va. La primera fue histórica. La segunda lo va a ser más. París y el PSG necesitaba meter en el grupo de los mejores equipos y ya no queremos bajarnos si queremos seguir ahí identificándonos por una manera de jugar que le gusta a la gente", declaró a Movistar Plus después de vencer al Arsenal en los penaltis. Luis Enrique reconoció que a su equipo le costó "mucho" ganar el encuentro porque vio las caras con un "equipo muy competitivo" que demostró que perdió muy poco durante toda la temporada.

"Han comenzado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Ha costado Dios y ayuda, pero en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando", comentó el técnico asturiano. Preguntado por si tiene suerte en las tandas de penaltis, recordó una que no ganó en el Mundial de Catar 2022 : "Perdí la de Marruecos con España y me mataron por eso. Cuando uno llega a los penaltis depende de la calidad de los jugadores. No es suerte. De la calidad de los porteros y luego del azar. Una tanda de penaltis no va a cambiar la actuación del Arsenal ni la nuestra", señaló.