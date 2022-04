Y añadió: “ No estamos interesados en la venta. Pero si piensan que no estamos haciendo las cosas bien, podemos dar un paso atrás y que venga alguien para que haga un mejor trabajo.”

“Hasta el momento he tratado de dar el 100% por el club, si las cosas no marchan bien trataremos de hacerlo mejor para el bien de la institución”, indicó el máximo dirigente de los cocoteros.

“ Me han llamado inversionistas para preguntarme si el club está en venta pero no me interesa . Aunque si las cosas no marchan bien y mi gestión como presidente no les gusta pues doy un paso al costado y que venga alguien que lo haga de la mejor manera”, señaló Cruz en declaraciones que le brindó a HonduSports Ilustrada.

Escándalo con cinco de sus jugadores

En la actualidad el Vida atraviesa por una serie de malos resultados y en las últimas horas se ha destapado un escándalo en la plantilla ya que se han separado a cinco futbolistas.

Denis Meléndez, Alexander Aguilar, Juan Pablo Montes, Carlos el “Mango” Sánchez y Sergio Peña, son los jugadores involucrados ya que estos han exigido que se les de una serie de premios que supuestamente habían acordado con Luis Cruz.

El máximo dirigente cocotero fue claro y preciso en entrevista con HonduSports Ilustrada donde aseguró que los futbolistas en cuestión no continuarán jugando con la escuadra que dirige el portugués Fernando Mira, que ha tenido un bajón de calidad en este Clausura 2022.

“En el principio del torneo no hablamos de premios, hablé con el profesor Mira. En el Apertura 2021 gasté un millón 700 mil lempiras en premios sin lograr los objetivos y este año daré premios con objetivos. Nosotros hemos pagado mes a mes a cada uno de los jugadores”, expresó Luis Cruz.

Y siguió contando: “Ellos toman la decisión de no entrenar, no me están haciendo daño a mí, es al club. Si tienen un problema con el gerente Jairo Martínez, que vayan a mí. Yo no puedo pagar premios que no acordamos, ¿cuáles premios? No hay documentos firmados.”

Tras 14 jornadas disputadas, el Vida marcha quinto en el Clausura 2022 con 18 puntos y está a 10 unidades del líder que es Olimpia.