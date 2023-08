¡Se acabó el culebrón! ‘Buba‘ López renueva contrato con Real España

La novela del momento y en el que los aficionados del Real España estaban a la expectativa terminó este jueves con la confirmación de que Luis ‘Buba‘ López se quedará en el conjunto aurinegro.

El miércoles 23 de agosto finalizaron las inscripciones de los jugadores en el fútbol de Honduras. Sin embargo, el arquero hondureño, por ser agente libre, tenía opciones para firmar horas después finalizado el mercado de fichajes.

Ante ello y en vista de que a ‘Buba‘ López no le incentivó alguna oferta del extranjero, renovó las pláticas con el equipo de sus amores con el que ya firmó el contrato. Todavía no está autorizado por FIFA Connect y no puede jugar.