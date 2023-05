Luis Alvarado anuncia la otra selección a la que dirigirá

“Primero vas en un partido que lo perdes y lo pudiste empatar, se empató pero el VAR dijo que no, luego el segundo se puede ganar con 10 y se empata, y el último con un hombre a favor se pudo ganar y lo perdimos, a eso fuimos, a competir, pero no pudimos ganar, hay mucho que trabajar”, enfatizó.

“Se repite la historia en el hecho de decir que hay talento en Honduras vas y competís, con todas las limitaciones vas y haces partidos. Me alegra que la final se jugó en una cancha de primer nivel, en Honduras dos o tres años no existía una cancha pro”, adujo.

“No es fácil para nuestros jugadores jugar en climas tan bajos que tal vez no es nieve, pero para nosotros es duro, tenes que vivirlo, es durísimo y pareciera ilógico que jugar en canchas tan buenas te cueste, porque la pelota no para, rueda, es rápida, la intensidad y dinámica es impresionante”, aseguró.

Alvarado adelanta que contará con Bryan Félix en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, jugador que pertenece a la Liga Alajuelense de Costa Rica, pero no con Valerio Marinacci.

“Ya estoy en contacto con los jugadores, ahora pasan a formar parte los los 2001, 2022 y 2003 como son el caso de Luis Vega, Jonathan Núñez, Josman Figueroa, nos acompañará Bryan Félix, se hizo el contacto con Alenis Vargas y Keny Martínez que juegan en el Sporting Kansas City, pero el club envió un comunicado que no los puede prestar porque tienen unos lesionados, no vendrán. Valerio Marinacci no puede venir porque no tiene su pasaporte aún”, argumentó.

“Algunos jugadores de la Sub 22 son elegibles para la Copa Oro. Ustedes cuando vean la lista de Diego Vázquez sabrán que algunos pasan para los Juegos Centroamericanos y del Caribe”, afirmó.

Cerró diciendo que: “Nosotros sabemos que no todo mundo celebra los triunfos, algunos están esperando algún desliz o alguna derrota para desahogarse, no lo cambiaré yo ni nadie, nosotros solo escuchamos. Uno toma las palabras de donde viene, es cierto que tenemos mejorar, pero todos, para estar a la altura de estas competencias”.