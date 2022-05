Por casi todos los aficionados al baloncesto es sabido, que la NBA es la mejor competición a nivel de equipos del mundo. Todos los jugadores, ya sean europeos o de otro continente, sueñan desde pequeños con poder jugar y ganar la liga estadounidense.

Y es que, figuras como Michael Jordan o LeBron James, han hecho de esta una liga totalmente diferente a todas las demás. Los usuarios de apuestas NBA hoy saben muy bien en que competición apostar su dinero.

Desde su nacimiento en 1946, esta competición no ha parado de producir auténticos jugadorazos del baloncesto, algunos de ellos considerados los mejores de todos los tiempos. En este artículo, te contamos cuáles son para nosotros los cuatro mejores jugadores de la historia de la NBA.

Michael Jordan

¿Quién no conoce a Michael Jordan en el planeta tierra? Está claro que este famoso jugador de baloncesto es el claro candidato a ser el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. Sus increíbles jugadas y remates maravillaron al mundo en la década de los noventa. Si siguiese jugando, seguiría siendo el favorito para los usuarios de las apuestas de Betfair.

Jordan ganó la friolera de seis anillos de la NBA con los Chicago Bulls y cuenta con el promedio más alto de la historia de la liga (30,1).

LeBron James

El actual jugador de los Angeles Lakers, es considerado el mejor de los últimos años y uno de los mejores de todos los tiempos. Ha ganado cuatro anillos de la NBA con tres equipos diferentes: Miami Heat, Cleveland Cavaliers y Angeles Lakers. El problema y a la vez la ventaja de James es que siempre ha sido comparado con Michael Jordan. Sin embargo, este jugador cuenta con una personalidad que lo hace único en el mundo del baloncesto.

Magic Johnson

Magic es sin duda uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA. Lamentablemente, tuvo que retirarse antes de lo esperado tras admitir que había contraído el SIDA en 1991. No obstante, tras de él dejó un legado en la historia de los Ángeles Lakers que jamás ha vuelto a ser ocupado: cinco anillos de la NBA, tres veces MVP de las finales, doce veces All Star y un largo etcétera.

Tal fue la magnitud de este enorme jugador, que hasta tiene una estrella en el paseo de la fama de Hollywood.

Kareem Abdul-Jabbar

No podemos acabar este artículo sin mencionar al gran Kareem. Este jugador comenzó siendo rookie del año en su primera temporada en la NBA y, desde entonces, su figura no paró de crecer y crecer. En su palmarés cuenta con: seis anillos de la NBA, dos veces MVP de las finales, diez veces en el mejor quinteto, etc.

La NBA es sin duda la mejor competición de baloncesto del mundo. La mayoría de los jugadores del mundo sueñan con jugar en ella y ganarla. Desde su inicio, esta liga ha albergado a los mejores jugadores de la historia. Cuatro de los más destacados son Michael Jordan, LeBron James, Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar.