UPN: El infierno del descenso entre indisciplina y tensión, así viven los Lobos

Su fuerte apretón de manos quizá sea el mejor reflejo del ambiente que impera acá: nada de relajación. El presente no da para eso. “Estamos complicados, es probablemente la última o de las últimas oportunidades para salvar la categoría. Es un momento duro, estamos creyendo que aún podemos revertir esto”, cuenta el portero Celio Valladares , quien ya vivió en carne propia un descenso con Deportes Savio y no quiere repetirlo en este 2024.

”El descenso es un tema que está allí, uno no puede obviarlo y el que no piense en eso es porque no le interesa. Llego a mi casa y me pongo a pensar muchas situaciones, así como en cosas que han pasado en el grupo y que han llevado al equipo a estas circunstancias”, desliza el cancerbero Alex Güity minutos antes de la práctica.