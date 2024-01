The Best 2023: Revelan la sorpresiva decisión que tomó Messi

Los Premios The Best 2023 se llevarán a cabo este lunes en Londres, en donde se galardonará a los mejores futbolistas y entrenadores del año.

El delantero noruego parte como uno de los favoritos, pese a que Lionel Messi recién ganó su octavo Balón de Oro el pasado diciembre.

Sin embargo, para el The Best 2023, Lionel Messi habría tomado una inesperada decisión, ya que el argentino no viajó a Londres y se quedó en Miami, donde este lunes se entrenará con vistas al primer amistoso de la temporada ante El Salvador, que será este viernes.

Según el periodista Ariel Senosiain, el capitán de Argentina decidió quedarse para la práctica y enfocar todas su energías para el comienzo de la temporada de la MLS con el Inter Miami.