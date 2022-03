El astro argentino Lionel Messi vivió el pasado domingo lo que nunca había experimentado en Europa: Ser abucheado por sus propios seguidores.

En el duelo donde PSG venció 3-0 al FC Girondins de Burdeos del hondureño Alberth Elis, la afición del cuadro parisino descargó su molestia contra sus jugadores y “La Pulga” fue uno de los más señalados.

Cada vez que Messi tocaba el balón el Parque de los Príncipes lo abucheaba y su propia esposa Antonela Roccuzzo presenció todo en un sector de las graderías.

Dos días después de ese acontecimiento, la prensa internacional ha revelado las verdades razones por las que el argentino fue abucheado por los seguidores del París Saint Germain.

“Además de la eliminación de la Champions League, a Messi le silban porque está muy por debajo de las expectativas de la afición local. Pensaron que fichaban al mejor y se encuentran con un jugador con menos velocidad, menos chispa y y mucho menos gol de lo que veían en los tiempos del gran Barcelona,” señala el portal Mundo Deportivo.

Y añaden: “Los rivales le sacan muchos balones, defensivamente es un pasmarote y, con balón, se ha retrasado a una zona de toque más confortable y menos exigente. Encima, falló el penalti ante el Madrid. Los suspensos que acarrea en la prensa francesa en los partidos de Liga no son casualidad. No es que juegue mal. Es que ya no marca la diferencia y anda muy lejos de ser el líder que pensaron que les llevaría a ganar la Champions.”.