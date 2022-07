‘Lin‘ Zelaya advierte sobre su nuevo rol como director deportivo del Vida: “Debe ser campeón”

Ante ello agregó que corregirán los errores que ha privado al equipo dar el salto hacia la final. “Son pequeños detalles que hay que corregir para que lo logren. Si el jugador quiere, porque tiene un excelente cuerpo técnico y un presidente que se entrega a ellos, les da de todo. No puede ser que el jugador no entienda esas razones, no le espera más el Vida que ser campeón”, soltó.

-¿Por qué no lo han logrado?-, se le consultó. “Por la novatez y porque tampoco han tenido a alguien que les diga quiénes son, yo se los he dicho, -ustedes no saben quiénes son, no saben dónde están y que si se conocieran entre ellos mismos lo sabrían-”, detalló.

Además de ello, reveló que los jugadores tendrán una exigencia mayor en cuanto al respeto de sus contratos y disciplina dentro del plantel.

¿Se acabaron los desvelos y noches de fiestas? ”Es donde yo te digo que el jugador tiene que darse cuenta qué es lo que quiere. La juventud te hace caer en pecado que uno no los mira, pero cuando te caen los años te van sacando del trabajo por razones que no debes practicar. Esperamos que el grupo de jóvenes se den cuenta que deben mantener esas distancias; sí habrá en sus contratos está todo lo que ellos tienen que cumplir. El reglamento interno también será una exigencia para ellos”.

Luis Cruz cumplirá dos años desde que tomó las riendas del Vida como directivo. Hasta ahora completa dos semifinales y un repechaje siendo uno de los clubes más solventes en la Liga Nacional.