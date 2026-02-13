Liga Nacional toma sorprendente decisión con árbitros tras el polémico Marathón - Real España

San Pedro Sula, Honduras.

La Liga Nacional de Honduras anunció este viernes la conformación de una Comisión de Análisis del Desempeño Arbitral, una medida con la que busca fortalecer la calidad y la transparencia en el arbitraje del fútbol hondureño. La decisión fue dada a conocer mediante un comunicado oficial emitido por la Junta Directiva, en el que se detallan los objetivos y el alcance de esta nueva comisión, que comenzará a trabajar de inmediato en la evaluación del rendimiento de los árbitros tras las polémicas en el derbi sampedrano.

Según se informó, uno de los primeros pasos será la revisión del perfil de exárbitros que integrarán el organismo, tomando en cuenta criterios como trayectoria, independencia, conocimiento técnico y credibilidad, con el propósito de garantizar un trabajo serio y responsable. La Comisión tendrá entre sus principales funciones analizar el desempeño de los árbitros en la aplicación de las Reglas de Juego y recomendar a la Junta Directiva el mejor recurso humano para dirigir los torneos oficiales de Liga Nacional.

Además, la Liga reiteró que esta iniciativa forma parte de un esfuerzo por elevar los estándares arbitrales y fortalecer la confianza de la afición, los clubes y los diferentes actores del fútbol nacional.

COMUNICADO DE LA LIGA NACIONAL