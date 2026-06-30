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LeBron James no seguirá en los Lakers y este podría ser su nuevo equipo

LeBron deja club tras ocho temporadas donde logró un anillo en 2020.

  • Actualizado: 30 de junio de 2026 a las 15:13 -
  • Agencia EFE
LeBron James no seguirá en los Lakers y este podría ser su nuevo equipo

El basquetbolista estadounidense tiene más de 20 temporadas en la NBA. FOTO EFE.
Estados Unidos.

LeBron James informó este martes a Los Ángeles Lakers de que no seguirá en la franquicia en la próxima temporada, a escasas horas de la abertura de la agencia libre de la NBA, según informó el representante del jugador, Rich Paul, a la cadena ESPN.

LeBron James, de 41 años, va a disputar su vigésima cuarta temporada en la NBA, pero no lo hará con la camiseta de los Lakers, según las fuentes citadas.

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James saldrá de los Lakers tras ocho años en los que conquistó el anillo en la Burbuja de Orlando en 2020 en las Finales contra los Miami Heat.

En la última temporada, el cuádruple campeón NBA promedió 20.9 puntos, 6.1 rebotes y 7.2 asistencias por partido, pero su equipo cayó ante los Oklahoma City Thunder en la segunda ronda de los 'playoffs'.

Los Lakers habían propuesto a LeBron seguir en la franquicia, que se quedará ahora con Luka Doncic como principal cara visible.

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LeBron James decidió entrar en la agencia libre, que abre este mismo martes a las 18.00 hora del Este de Estados Unidos y va a estudiar ofertas.Los Golden State Warriors de Steph Curry figuran entre las franquicias mejor posicionadas para incorporar al veterano, según los medios estadounidenses.

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Agencia EFE
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