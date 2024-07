“Yo sabía que mi hijo iba a ser una estrella cuando nació, es mejor que Messi en todo”

El padre del internacional español aseguró que Lamine es mejor que Messi , algo que ya miraba venir. “Para mí, mi hijo es el mejor en todo. No sólo en el fútbol, también en el amor y como persona. Es un niño y tiene una bendición de Dios, que es muy importante y hay que valorarla”, comentó.

Y el martes en Múnich reforzó esa filiación, por mucho que el adolescente con aparato dental no se atreva a asumir cualquier comparación con su ídolo.

Es difícil no ver en su velocidad, su juventud, calidad, sus internadas, rasgos del juego de Leo Messi -su ídolo y referente- cuando debutó con el Barcelona.

“Es el mejor jugador de la historia y que me comparen con él es increíble, pero no tiene nada que ver. No hay nadie que se le pueda comparar y menos yo, que acabo de empezar. Ojalá tener la mitad de su carrera”, respondió Yamal en la cadena radiofónica Onda Cero.

Designado por los aficionados culés como mejor jugador de la temporada, disputó 50 partidos en los que marcó 7 goles y dio 10 pases de gol. Unas cifras que incluso mejoran las de Messi a su edad.

El club azulgrana, que blindó su contrato hasta 2026 con una cláusula disuasiva de mil millones de euros, ya habría recibido ofertas de los clubes más poderosos de Europa.

La próxima temporada, Yamal podría heredar el mítico dorsal 10 de Messi. Pero antes tiene un reto más cercano por delante. La final de la Eurocopa el domingo, en la que espera disfrutar de una nueva ‘gran noche’.