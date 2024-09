Las recomendaciones de ‘La Tota‘ Medina a Anangonó por su sequía goleadora en Marathón

Victoria, rival que los sorprendió en primera vuelta: “Nosotros tenemos una buena línea y un estilo de juego que lo hemos venido tratando de implementar siempre en todos lados, seguramente que vamos tomar nuestro cuidado, porque Victoria también ha sumado algunos puntos, aunque en estas últimas fechas les ha costado un poco más, pero no quita que tengamos la precaución de lo habitual como lo hemos hecho con todos los rivales, pero bueno soy un convencido que somos nosotros tenemos que hacer hincapié en los que venimos mostrando, en que cuando hemos hecho las cosas bien el equipo ha funcionado y ha demostrado buen semblante, cuando no las hemos hecho y hemos dejando de hacer algunas cosas lo hemos sufrido, las hemos pagado las consecuencias. Apelamos siempre a ser ese equipo protagonista y que se pueda hacer fuerte tanto en casa como fuera”.

Las lesiones en Marathón, un tema de nunca acabar: “El que más retrasado viene es Damin (Ramírez), se está tratando de evaluar que es, si es problema del aductor, hacerle estudios más profundos y poder detectar, bueno no es que no podamos detectar, cuando tiene una mejora le aparece un dolor allí cerca, no está relacionado, empezar a descartar alguna situación y ver cómo terminamos de resolver eso y es el que más nos tiene allí en vilo, por el hecho de que vamos a iniciar la segunda vuelta y no vamos a poder tenerlo a él. Tenemos que resolver eso pronto, para saber realmente cuales son los pasos a seguir”.

El caso de Juan Anangonó y su poca cuota goleadora: “Le ha tocado participar poco, cuando ha hecho la posibilidad de jugar no ha tenido la cantidad de minutos que él desea, yo soy consciente de ello, que todos los jugadores quieren tener minutos y que todos quieren jugar, cuando lo ha hecho ha tenido que colaborar con el equipo, ha estado participando, colaborativo en esa situación, cuando le llegue el gol seguramente que se le abrirá el arco y todo eso lo vamos a trabajar entre todos, ya que el delantero se nutre de todo lo que le pueda hacer el equipo, nosotros seguiremos trabajando para esa posibilidad y que él se sienta también cómodo y a gusto en el ataque, así que es tarea de todos principalmente del entrenador poder brindarle los minutos, poder darle la generación en la ofensiva, le ha tocado a Ángel (Tejeda), el Chino (López), por momento, Clayvin (Zúniga) sigue esperando su posibilidad y uno cuenta con todos y Juan no es la excepción es igual que el resto de los muchachos, así que cuando haga los goles bienvenidos para todos.

Tenemos la posibilidad de hacer variantes, la competencia nuestra es así, estamos pugnando por eso, ya empezó a tener minutos (César) Sevilla, Júnior (Lacayo) contra Génesis pudo ingresar y tener minutos también así que en eso vamos buscando el equilibro. Los momentos de cada uno, obviamente que sé que lo delanteros siempre los apremian los tiempos, lo exigimos siempre y los pocos minutos que están estamos pidiendo que hagan un gol y ellos obviamente que quieren cumplir con eso, pero bueno son momentos y hay que saber entender para poder administrárselo, entiendo que están todos habidos de querer jugar y bueno en ese contexto de que ellos quieren estar, uno los les va a ir brindando esos minutos que ellos quieren tener”.