Colombini habla sobre su falta de gol en Olimpia y manda mensaje

-¿Lo que has vivido en los últimos días? ¿Están recuperando terreno?

En lo personal veo mucha alegría poder marcar, más allá de que fue para alargar el resultado y en lo personal me lo hace bien para la confianza y las ganas. Eso es lo que da vida a uno de seguir metiéndoles ganas y muy contento por eso.

En cuanto al equipo lo veo muy bien. Ya se está dejando atrás esos malos resultados que nos pasaron en unas fechas atrás y ahora los resultados se están dando teniendo más confianza.

¿Tenías presión?

Sí, por ahí se me dio rápido el gol en la Copa y eso fue lo que me sacó más presión porque no se me estaba dando en la liga. Sabía que eso era cuestión de qué el equipo empezara a generar jugadas y que el gol iba a llegar.

¿Qué evaluación saca del equipo después de una vuelta, debido a que ya vivió una eliminación de Copa?

Lo que me dejó la primer rueda al estar más grande del país es que cada fin de semana se juegan partidos importantes, incluso hay equipos que juegan un partido aparte con Olimpia. Por ahí he visto hacen un doble esfuerzo y al siguiente fin de semana no lo hace. Eso quiere decir que tenemos que ser responsables y estando en Olimpia hay que estar al 100% porque no te permite relajarte un segundo.

-Mensaje para a la afición por qué se pide mucho a Colombini

No sé si tengo algo que decir, es normal que cuando venís de otro país se te pida más que al jugador nacional. Obviamente uno tiene que estar tranquilo y luego depende de uno hacer bien las cosas cada vez que me toque entrar. Lo que les puedo decir es que seguirán viendo al mismo jugador que se entrega en cada partido y aunque pueda jugar bien o mal, el compromiso lo seguirán viendo. Espero que la Olimpia siga gritando goles míos.

¿Has quedado a deber?

No, estoy tranquilo. Acá apuntan mucho a un gol y a veces se trata más de lo que se hace para llegar al gol. A veces el gol no lo hago yo, pero se hace un trabajo en silencio para apoyar al equipo. Obviamente me gustaría meter más goles y siendo sincero he estado bien cada vez que me ha tocado jugar.

-Rival del fin de semana

Se toma con la misma importancia que todos los partidos. Es el rival con el que me tocó debutar y me he dado cuenta que al pasar la vuelta si vos te relajas un poco te hará partido, se aparecen las ganas. Nosotros tomamos con importancia cada partido.

¿Pentacampeonato?

Estamos con las ganas de que el plantel entre en la historia. No es tan fácil lo que se ha logrado y a un paso de lograr este pentacampeonato.