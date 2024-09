Los tres objetivos que se marca Jeaustin Campos en Real España para la segunda vuelta

Todos los juegos les sacamos un cuestionario a ellos después del partido, que tienen que responder, sobre área de mejora, sobre cosas que se tienen que resolver, a nivel colectivo e individual cómo se sintieron y hasta el momento en todos los reportes no hemos tenido ningún tipo de manifestación al respecto de la parte física.

El tema de las lesiones

Tuvimos la plantilla para afrontar la primera vuelta y no nos fue mal, obviamente el desgaste existe en todos los equipos, la preocupación por mantenerse en los primeros lugares va a estar latente en esta segunda vuelta. Todos pasamos por situaciones diferentes, pero yo espero que el plantel esté completo. Las sensaciones son muy buenas para este segunda vuelta.

¿Teme por un bajón de Real España?

Temor no, ni preocupación porque para eso nos ocupamos día a día. Si ha existido un comportamiento estadístico en los últimos torneos, pues también en la parte estadística, si lo vemos fríamente, hemos tenido como la sensibilidad de poder asimilar el traspié a los tres juegos. El tercer juego lo perdimos 3-1 en Olancho y como decimos en mi país, no pusimos ni las manos, caímos completo y nos repusimos de eso, venían partidos difíciles, clásicos y creo que nos repusimos de esa historia.

Al tercer juego existía esa convicción, ese principio de buenas sensaciones, pero no teníamos tan constituido el equipo, hemos venido mejorando y todavía falta, pero no es lo mismo el tercer juego que el noveno, yo me quedo con eso, me quedo con lo que me conviene, no tanto tirarse de la parte estadística o de temporadas atrás, pero si hacemos un compacto de esta primera vuelta, tuvimos dos partidos que los ganamos y después tuvimos un traspié y nos pudimos reponer de todo eso.

Hay tres objetivos los que tenemos, primer clasificar, luego meternos entre los dos primeros y clasificar como primer lugar, ese es el objetivo con la confianza en el trabajo que hemos venido realizando y que los muchachos han respondido de la mejor manera, pues sabemos que los muchachos vendrán creciendo.

¿Qué se espera esta segunda vuelta?

Esperamos un comportamiento parecido en esta segunda vuelta, ya conocemos más a los rivales, ya no estamos de cero, no estamos de ciegos, vamos a tener más noción y más conocimiento. Mauro nos está ayudando un poco a identificar algunos perfiles de los rivales.

A la afición decirle que no vamos a dejar de correr, vamos a ir a cada partido como si fuera el último, eso ha sido de las claves que hemos tenido en la primera vuelta. La idea es tener más la pelota y someter más al rival, en eso estamos trabajando.