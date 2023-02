Keyrol Figueroa revela por qué decidió jugar con Estados Unidos

El nombre de Keyrol Figueroa ha resaltado en los últimos días debido a su gran participación en el Premundial Sub-17 de la Concacaf en Guatemala y por su decisión de representar a Estados Unidos y no a su país de origen, Honduras.

“Cuando me llamó el entrenador, llamé a mi mamá de inmediato, ya que ella quería que jugara en Estados Unidos. Me sentí muy feliz de tomar esa decisión”, apuntó.

“Fui criticado sobre qué país iba a representar, pero lo que me hizo elegir fue que toda familia está repartida por Estados Unidos y ellos me representan. Por eso pensé que Estados Unidos era la elección perfecta”, aseguró el atacante que milita en las categorías inferiores del Liverpool.

Keyrol se tuvo que mudar desde muy niño a Europa porque su padre jugaba en la Premier League. El menor cuenta que Maynor le brinda consejos para que pueda desarrollarse y alcanzar su máximo potencial.

“Para mí es mi héroe, me veo reflejado en él y espero poder hacerlo feliz y que se pueda sentir orgulloso. Desde pequeño me enseñó cómo encarar defensas, porque él lo fue. También me mostró cómo enfrentar el uno contra uno o jugar a las espaldas”, relata.

El delantero de 16 años tiene contrato con el Liverpool hasta 2025 y ha estado formándose en ese club desde hace cuatro. El sueño de sus padres es que pueda llegar al primer equipo y ser una estrella.