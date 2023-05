Kevin López revela lo que le dijo Benguché tras fallar frente al marco

Sin duda fue una noche llena de emociones y los futbolistas protagonistas de la gran final del torneo Clausura 2023, lo saben muy bien. Kevin López habló de las sensaciones que le dejó el haber errado una ocasión clara de gol y posteriormente marcar el tanto del título para Olimpia.

El jugador Albo tuvo una ocasión clara en los minutos finales del encuentro y la erró, lo que le pudo haber costado caro al equipo, ya que estaba luchando ante un poderoso Olancho FC que no se quería rendir.

“La verdad que sentí que se me venía encima todo con esa que tuve, porque sabemos que estas finales son de detalles y jugadas como esas no se pueden fallar”, dijo el volante en una entrevista tras culminar el partido a Deportes TVC.

Y continuó: “Gracias a Dios vine a un gran equipo donde hay buenos líderes, donde no te dejan que te rindas, me vieron cabizbajo y lo primero que comenzaron a gritarme fue que no me rinda que me iba a quedar otra y gracias a Dios fue así y muy contento de haber ayudado al equipo”.