¿Dardo? Kevin López analiza el nivel del fútbol hondureño

Quizás han bajado los goles, pero creo que se están haciendo bien las cosas. Mucho más que los goles, aquí lo importante es ayudar al equipo, ya sea con goles o asistencias. Me siento bien. En estos últimos partidos no se ha dado el gol, pero estoy tranquilo, con muchas ganas, trabajando al máximo y enfocado en poder llegar de la mejor manera a esta etapa final para lograr el objetivo que nos trazamos al comienzo.

Creo que será muy difícil este fin de semana. Potros viene haciendo bien las cosas. Creo que será un partido muy bonito y, sobre el título, creo que nada está dicho todavía. Estamos con el sueño del título y pienso que está ahí a la mano. Sé que se han venido haciendo bien las cosas, el equipo está muy bien, pero no por eso podemos confiarnos y que, tal vez por la plantilla que tegamos, podamos decir que ya el campeonato es de nosotros. En el fútbol de todo puede pasar, entonces estamos enfocados en ir haciendo bien las cosas hasta el final y, si Dios lo permite, poder levantar el título, que para eso estamos aquí.

Olimpia tiene la necesidad implícita de ser campeón. Después de ese golpe ante Atlas, ¿se volvió más urgente ganar el título de Liga?

Esa necesidad ha estado desde el principio del torneo, desde la pretemporada; nos trazamos esa meta.Lastimosamente está lo que pasó con Atlas, que era otro objetivo que teníamos y que no se logró, pero este objetivo todavía está ahí intacto. No le podría llamar necesidad porque estamos en un club grande, en donde en cada torneo se exigen títulos, así que para eso se trabaja aquí, son las exigencias.

Los números de Olimpia son casi perfectos, ¿pero hay algo en el equipo que aún falta por mejorar?

Sí, claro, se han venido haciendo bien las cosas, pero creo que en cada partido hay muchas cosas que mejorar tanto en lo personal como lo grupal. Cada fin de semana nosotros nos enfocamos en trabajar e ir mejorando porque no todos los partidos se juegan perfectos.

¿Mirás algún equipo que le haga oposición a Olimpia en esta etapa final o ustedes están demasiados lejos?

No te podría decir que estamos lejos del resto de equipos de la Liga Nacional, pero la plantilla que tenemos es de bastante experiencia, de muy buenos jugadores. Eso no nos indica a nosotros que podemos confiarnos y decir que ya lo tenemos en nuestra mano. Para nosotros cada partido es importante, cada rival es muy difícil. Lo tenemos claro, más en estas instancias finales que son muy difíciles. El fútbol a veces es impredecible, todo puede pasar. Pienso que la mejor forma de respetar el rival es haciendo bien las cosas, ganando partidos, no creyéndonos, simplemente trabajando y sacando buenos resultados.

Luego de lo que pasó con los clubes catrachos en la Concachampions y el presente de la Selección, ¿qué pensás del nivel del fútbol hondureño?

Creo que son momentos difíciles. Capacidad siento que hay, pero hay que estar claros también que hoy en día algunas selecciones ya nos han llevado esa ventaja y nosotros no es que hemos bajado, simplemente creo que estamos en una situación como que estamos estancados, nos hemos quedado en un solo lugar. Esperamos que podamos salir adelante. Capacidad siento que hay, pero hay otros detalles que son importantes, por muy pequeños que se vean. Pienso que tanto la Federación como la Liga Nacional lo saben, pero a veces creo que cuesta el apoyo y cuesta entender eso. Pienso que ellos ya saben a qué me refiero y creo que cuando ya esas cosas se mejoran, va a haber una diferencia tanto en Selección como en Liga.