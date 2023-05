‘Palomo’ Rodríguez: “Es gratificante estar en estas instancias”

Real España avanzó a la ronda de semifinales tras eliminar en el repechaje a los Lobos de la UPNFM que no pudieron seguirle el paso a un equipo repleto de bajas.

El cambio de Gerson Chávez: “Walle no había acabado bien físicamente en el primer partido y hoy no lo vimos tan preciso. Entonces, en el mismo momento no queríamos regalarle la pelota al rival, con el ingreso de Mayron queríamos mejorar la parte física y a mejorar el tema del balón”.

Olancho FC, rival en semifinales: “Primero queremos respetar al rival de turno, respetar a UPN que hizo méritos, nosotros también dentro del plan del partido sabíamos que ellos iban a venir de forma ordenada o desordenada”.

Banca repleta de reservas: “La verdad que es gratificante estar en estas instancias con estos muchachos, con algunos que vienen entrenando con nosotros y otros que sinceramente, en un momento, queríamos subir a alguien, hablamos con José Valladares. Como te digo es gratificante verles la cara que le digas a un muchacho que vas a pertenecer al primer equipo. Los más referentes del equipo han tomado ese rol. Lastimosamente el resultado en ningún momento pudo ser más abultado porque nos gustaría que tengan un poco más de minutos para que vayan agarrando ese rodaje”.