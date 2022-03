Cada vez que habla Julio César “Rambo” de León genera revuelo. En esta ocasión el talentoso volante sorprendió en las últimas horas al pedirle una oportunidad en la Selección Nacional de Honduras.

A sus 42 años de edad, el jugador catracho sigue vigente en el fútbol ya que para esta temporada llegó al San Juan de Quimistán, equipo que milita en la Liga de Ascenso (segunda división).

En conversación para La Cantera HN, Rambo de León le solicitó al “Bolillo” Gómez que lo pueda convocar a la selección hondureña para poder disputar los últimos partidos de la octagonal de Concacaf que se realizarán este 24, 27 y 30 de marzo ante Panamá, México y Jamaica respectivamente.

“Yo ya estoy en forma, quiero retirarme de la Selección a la grande, demostrando que no son los años, es la capacidad y disciplina que uno demuestra en el campo”, señaló el talentoso jugador catracho.

La idea de Rambo es vestir por última vez la camiseta de la Bicolor, escuadra con la que disputó números partidos y en donde se ganó el cariño de la afición por cada uno de sus partidos.

“Me encantaría que me llamaran para demostrarle a mucha gente que capacidad es la que más me sobra a mí, así de claro”, indicó de manera contundente.

El San Juan de Quimistán es el equipo 24 en la exitosa carrera de Julio César de León, ha estado en la Liga Nacional y de Ascenso de Honduras, Uruguay, México, Italia, China, El Salvador, Guatemala y Estados Unidos.