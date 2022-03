’Escorpión’ Ruiz sobre su pelea con Henry Lebrón: “Él es un prospecto y yo soy un lobo hambriento”

La importancia del apoyo de los hondureños que lleguen...

“El público siempre es una motivación para el atleta, escuchar esos gritos cuando uno está dentro del ring, la gente cree que uno no los escucha, pero sí y eso motiva bastante. Sería genial, con cinco hondureños ya se siente la presencia catracha porque nosotros nos hacemos sentir donde vamos. Este es un paso importante en mi carrera y sería un paso importante para Honduras, nosotros representamos con mucho orgullo y primeramente las cosas se nos den como esperamos”.

Eres el representante de Honduras nacido en nuestra tierra y que está en el boxeo profesional y como tal se te debería de dar el mismo respaldo como el que se le ha dado a Teófimo López...

“Sería genial, pero sabemos como es esto. Nosotros simplemente hacemos nuestro trabajo y esperamos nuestra recompensa de Dios y demostrar en el ring que es lo importante, tal y como lo ha hecho Teófimo que ha ganado lo que quiere”.

¿Qué te motiva a continuar en esto?

“Mi esposa y mis hijas que son lo más importante, son las personas que me motivan a levantarme todas las mañanas a correr cuando no quiero, a esforzarme bajando de peso cuando parece que se me va a caer la dieta, ellas son mi motivación y la gente que me apoya, que está al cien conmigo sin importar los resultados que toquen, eso me llena de motivación”.

¿Cómo viven ellas las peleas?

“Mi esposa no se termina de acostumbrar, pero ya lo sabe sobrellevar, mis hijas todavía están pequeñas, una va a cumplir 10 años, a ella le gusta más verme pelear, pero la otra tiene tres añitos. Es difícil para ella (mi esposa), pero sabe que esta es mi pasión y que esto es mi estilo de vida”.