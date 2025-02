José Mario Pinto previo al Olimpia-Inter Miami: “Es un sueño poder enfrentar a Messi”

“Estoy muy feliz, he trabajado muy bien, he mejorado en lo físico, estas cuatro jornadas nos han venido bien. Vamos sumando y estamos peleando en los primeros lugares”, acotó.

“La prioridad será el campeonato local, queremos volver a ser campeones y levantar la copa, el equipo lo da el profe el día del partido, pensamos un día a la vez y el juego que se aproxima es contra Real Sociedad y primero Dios ganemos los tres puntos para ir a disfrutar después a jugar contra Inter Miami”, decía mientras le consultaban cuál es el juego más importante.

José Mario Pinto sabe que medirse al equipo de Messi es una gran responsabilidad. “Es un sueño poder jugar contra el mejor jugador del mundo, poder enfrentarlo, pero siempre está la responsabilidad de respetar al rival y a nuestro equipo, jugaremos a ganar y dar lo mejor de mi para que el equipo pueda ganar ese partido”.

Hubo tiempo para hablar de la negativa que se le está dando respecto a salir al fútbol del extranjero, donde él, Jorge Álvarez y a Carlos Pineda se les ha negado la posibilidad.

“Tal vez es algo que mis compañeros y todo jugador quiere y sueña, el salir al extranjero, hemos venido haciendo bien las cosas, pero eso ya está fuera de nuestras manos, toca tener paciencia y seguir trabajando y mejorando y cuando se de la oportunidad, se abran las puertas y todo se de espero aprovecharla”, afirmó.

Pinto dice que no sabe si pedirle la camiseta a Leo Messi. “Quién diría poder jugar contra Messi, lo tomo con tranquilidad, igual es una oportunidad de mostrarse, pero lo primordial es ayudar al equipo porque nosotros jugamos a ganar. Mis amigos me dicen que me le pegue ahí a Leo, lo de la camiseta no se va a saber porque me imagino que todo mundo (va a quererla)”.

“El profe Espinel todavía no ha dado el equipo contra Inter Miami, imagino que si toca por referencia en la marca Carlitos Pineda es el que lo va a andar más cerca y ahí le va andar diciendo ‘la camisa, la camisa’, ja, ja, ja...”, cerró diciendo el futbolista del albo.