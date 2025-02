La anécdota jamás contada por Cristiano Ronaldo sobre Messi: ¿Se llevan bien?

El delantero portugués reconoció que su rivalidad con Messi impulsó a ambos a ser mejores, los dos son considerados los mejores futbolistas de la historia, pero para Cristiano Ronaldo “yo soy el mejor de la historia” , así lo dijo en entrevista con su amigo Edu Aguirre en La Sexta .

Cristiano Ronaldo ha confirmado que, lejos de llevarse mal con Leo Messi , los dos mantenían una más que buena relación, afirmando que esa supuesta ‘enemistad’ que tenía con el argentino no ha existido jamás.

CR7 contó una anécdota sobre las entregas de premios a las que acudían. En ellas, el luso ejercía como traductor para Lionel Messi. “Nunca he tenido una mala relación con Messi. Compartimos 15 años de premios, y siempre nos llevamos bien. Recuerdo que yo le traducía el inglés. En la organización, le traducía. Era gracioso. Siempre me trató bien”, contó el luso a Edu Aguirre en ‘Los amigos de Edu’.

“Obvio, siempre uno defendió lo suyo con su club y su selección. Nos retroalimentamos mutuamente. Hubo años en el que quería jugar todo y marcar, yo también. Esa pelea sana como existía a lo mejor Ayrton Senna y Prost, que se alimentaban mutuamente. Veo difícil que se repita algo así. Nunca se sabe, pero lo veo muy difícil”, agregó Ronaldo.

Sobre los números que ambos registraron entonces, Cristiano Ronaldo indicó: “Sería bueno para el fútbol que se puedan volver a ver esos números. Nunca se sabe... pero lo veo muy complicado”.