José Mario Pinto responde: ¿Olimpia es favorito en la final?

¿Cómo te imaginas el duelo personal contra Óscar Almendarez?

Es un gran lateral, por algo está en la Selección. Será un bonito duelo, ya nos hemos enfrentado, pasará por quién tiene más el balón y aprovechar las oportunidades. Si él ataca mucho, yo también.

¿Cómo te imaginas esta final?

Me imagino siendo campeón, pero será difícil. Enfrentaremos a un buen rival, por algo quedaron en el segundo lugar, es de admirar lo que han hecho y la confianza que se tienen. Todo se desarrollará más que todo en la movilidad, no tanto en conducir, no se presta mucho el estadio para ello, ya lo hemos tratado y no hemos conseguido lo que queríamos. Hay que seguir intentando, y sino utilizar otro estilo lo más rápido posible y adaptarse a la cancha.

¿Qué tan difícil es buscar la victoria en un estadio dónde nunca han vencido al Olancho? (Aunque sí lo hicieron en agosto por 0-1)

Es un estadio difícil por el terreno de juego. Las condiciones, también puede estar caliente. Será importante no perder, mantener el arco en cero, y arriba tal vez nos queda una para anotar. Más que todo sacar un resultado positivo. Nosotros estamos preparados para jugar en cualquier estadio. Hay que calmar un poco la euforia que ocasionan los jugadores de Olancho a su afición.

¿Le importa jugar bonito o ganar?

Yo quiero ganar. ¿De qué me sirve estar dando pases allí y no quedar en nada? Olancho ha jugado bien, tiene grandes jugadores, juega bonito y ha ganado. Nosotros trataremos de contrarrestar el juego, para nosotros es importante el triunfo y ganar la copa.

¿Olimpia es favorito en la final?

Depende cómo ustedes lo vean. Yo he visto muchos comentarios sobre que Potros será campeón, que es mejor equipo y juega bonito, y está bien, cada quien tiene su punto de visto. Igual contra Marathón, hay gente que dice que en los dos partidos ellos fueron mejores que nosotros, cuando las mejores ocasiones las tuvo Olimpia. Siempre van hablar, mas que todo por Olimpia. Aquí se maneja una presión que si no ganas, sos el peor, y ellos juegan sin esa presión. Si consideran favorito a Olancho, está bien.