Benguché no quiere que Troglio se vaya: “Lo vemos como un padre”

Comayagua, Honduras.

Jorge Benguché vive un momento fantástico con Olimpia. Es el máximo goleador del Torneo Clausura tras su doblete de anoche frente al Motagua y habla de las cosas que ha cambiado para convertirse en un ’9’ de referencia en Honduras, una posición que había venido en decadencia en los últimos tiempos. ’El Toro’ contó que podría volver al extranjero, pero no lleva prisa. Está concentrado en el Albo y confiesa lo importante que ha sido el entrenador argentino Pedro Troglio para levantarle el nivel.

“Estoy pasando un gran momento, pero también he vivido momentos difíciles, pero sabía que el trabajo es lo que te lleva a estar bien y me he mantenido en esa línea de no bajar los brazos y es la clave de todo”, dijo Benguché, quien suma 8 goles en 14 fechas del certamen, en declaraciones a TVC. EL GOL DEJANDO TENDIDO A DECAS: “No me considero un jugador tan rápido, entonces, lo que hago es tratar de meterme por delante de la carrera de los defensas, y por allí las cosas se le dificultan. Ya una vez embalado y me le voy por enfrente, o me atropella o se aparta. Yo trato de ponérmele de frente a todos porque en velocidad es mentira que puedo ganar, así no puede pasar”.

SEGUNDO GOL CON PARED INCLUÍDA: “Eso lo trabajo con entrenamiento y es un golazo, creo que yo... bueno, uno no se da cuenta cuando está jugando no lo ve. Pero es una definición buena, es distinto”. LO QUE LE DICE PEDRO TROGLIO: “Es un técnico que me dice que cuando gire con el balón controlado que encare y vaya sobre los centrales. Yo trato de hacer lo que me dice el profe, ya una vez en carrera trato de buscar el pase y ver la distancia en la que está el marco”. HA TRABAJADO EN LO FÍSICO: “Todo se ha venido trabajando, se ha venido complementando, es un momento en el que estoy muy concentrado en mí mismo, hacer las cosas bien y por qué no pensar en volver a salir al extranjero ya más enfocado, más mentalizado y hacer las cosas bien”. LO QUE LE IMPIDIÓ TRIUNFAR EN PORTUGAL Y URUGUAY: “El viajar a Portugal fue una alegría inmensa, aprendí mucho y no iba bien. Las cosas en sí no iban bien, salí en medio de la pandemia del Covid, ya tenía como dos meses parado, no venía con el ritmo de juego con el que tenía que ir. Allá de inmediato entré a jugar y no me salían las cosas, estaba mal, sentía que no estaba, por allí va la cuestión.

TRABAJO MENTAL DE PEDRO TROGLIO: “La afición y la gente... me di cuenta de muchísimas cosas, de situaciones de cómo es esto, no le tomé mucha importancia y estaba pensando en trabajar, en mejorar en sí mismo. Se me marcó todo de que podía dar más, pero ahora se está dando, no hay otra cosa más que echarle ganas y sentir que tienes capacidad”. TROGLIO LO APOYA PARA IRSE AL EXTRANJERO: “Sí. El profe Troglio es increíble, más que un entrenador, estoy seguro que todos en el equipo lo vemos como un amigo, como un padre. Cada palabra que el profesor me ha dicho la he agarrado con muchas ganas, con mucho ímpetu porque sé de qué manera me lo dice. Creo que me estoy preparando para el día que me toque salir de nuevo primeramente Dios. Esto es así, la vida te da revancha y espero hacerlo de la mejor manera si viene, si no se da, trabajar bien con Olimpia donde me siento contento y feliz”. SE VE COMO EL ’9’ DE LA SELECCIÓN: “Estoy muy contento por el llamado anterior a la Selección Nacional. Lo que pasa es por lo poco que he hecho en el torneo. Estoy alegre, aprovechando cada minuto, dos o cinco minutos que me toque jugar, aprovechar todo, y de sumar, de disfrutarlo. Dios dirá que puede pasar más adelante”.