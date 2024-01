Benguché confirma el equipo al que irá en Europa: ¿Qué le dijo Troglio?

“Están las conversaciones, no se ha confirmado, pero creo que las pláticas van muy avanzadas. Me emociona la idea de poder salir y hacer las cosas de la mejor manera porque en las dos ocasiones anteriores no se dio como uno quería. Uruguay y Portugal fueron experiencias lindas que me tocó vivir, ahora trataré de hacerlo mejor”, comentó Benguché en diálogo con Deportes TVC.

Seguidamente, el atacante señaló al club que desea sus servicios: “Es el Bellinzona de Suiza, es un equipo que se mantiene bien en la tabla, las pláticas están y en estos días se me pueda dar la confirmación y estamos esperando”.