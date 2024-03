Debutó con Motagua y realizó una confesión:”Hay que ser pícaro en el fútbol”

El 3 de marzo del 2024 será inolvidable para el joven futbolista Jordan García ya que hizo su debut en la Liga Nacional con la camiseta del Motagua en el duelo donde los azules vencieron 1-0 al Vida.

El chico de apenas 17 años de edad, hizo su estreno en la máxima categoría del fútbol hondureño al jugar como titular e inclusive fue protagonista ya que se vio involucrada en una falta penal que le cometieron y que significó el gol del triunfo del Ciclón.

Tras finalizar el encuentro y todavía con mucho nerviosismo por su debut, Jordan habló con los medios de comunicación y realizó una confesión sobre la falta que recibió y que terminó en pena máxima al ser sancionada por Said Martínez.

”Yo cuando sentí que me tocó desde atrás me tiré, hay que ser pícaro en el fútbol. Hay que demostrar picardía, es parte del fútbol”, fue la confesión del joven mediocampista catracho.

Por otra parte, Jordan se mostró feliz por jugar por primera vez con la camiseta del Motagua.

”Estoy muy contento por el debut soñado. Le doy gracias a Dios por la oportunidades que me da. Al principio me sentí muy nervioso, pero dejé que fluyera todo y se me dieron las cosas.”

El chico confesó que un día antes del partido se le comunicó que iba a jugar en el choque ante Vida y producto de los nerviosos no pudo conciliar el sueño.