Luis Alvarado: Confiesa por qué se va de Honduras y su nuevo reto en EUA

El Progreso, Honduras.

Convencido con que “ya no está para demostrar”, pues quiere ganar y demostrar lo que un técnico de sus cualidades merece, el joven entrenador hondureño Luis Alvarado tomará rumbo en abril hacia el país de los sueños donde pondrá en práctica el conocimiento adquirido en las selecciones menores de Honduras. Con 36 años de edad, el estudioso estratega de El Progreso comenzará su primera aventura dirigiendo en el extranjero bajo el cargo principal de Hill Country Lobos, una nueva franquicia en los Estados Unidos que comenzará su camino hacia lo profesional desde la USL 2, cuarta categoría. del fútbol de dicho país. “Es el primer escalón de la pirámide de alto rendimiento en Estados Unidos. Uno desconoce muchas cosas de este país y una de ellas es la infraestructura que poseen los equipos. La idea del club es dar el salto y subir de categoría a la USL (segunda división), por lo que espero trabajar con ellos todo el 2024 para así abrirme puertas”, dijo entusiasmado el profesor Alvarado en entrevista a Diario LA PRENSA.

Luego de convertirse en el técnico más joven en dirigir a Honduras en una Copa del Mundo (Sub-20, Argentina 2023) y conseguir una medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe (Sub-22), Luis Alvarado decidió dejar atrás Honduras. . , cuya liga principal “no tiene cabida para los entrenadores locales” y en las secundarias no hay estabilidad económica. “Durante mi etapa como seleccionador, pude denunciar cosas que se hacían mal, así como aprender otras cosas buenas e importantes, como el tema de scouteo. Dentro de ello, apareció David Ruiz, nadie sabía que existía él, fue al mundial como un desconocido, luego llegó Messi al Inter Miami y ahora lo quiere de titular en la alcaldesa”, resaltó Luis Alvarado.

- LA ENTREVISTA

Es un placer dialogar nuevamente con usted, profe. Cuéntenos qué estuvo haciendo durante este tiempo inactivo tras salir de la Bicolor. Fueron seis meses agrícolas. No recibí sueldo ya que me quedé sin trabajo ante la última resolución de la Fenafuth sobre mi continuidad, pues esta llegó tres meses después (octubre) y ni en reservas especiales podía dirigir ya que la competencia futbolística estaba activa. Durante ese tiempo viajé a España a terminar mi Licencia PRO, que fue la primera otorgada por Concacaf con la instrucción de UEFA, sin embargo, con esto no podemos dirigir en Europa por ejemplo, pues aunque se adquirieron los mismos conocimientos de la Licencia UEFA, se necesita sacar esta para poder trabajar en dicho continente, y es prácticamente volver a sacar todo el trámite de la licencia previa. ¿Con qué figuras del fútbol compartieron en esas capacitaciones por España? Tuvimos contacto en Madrid con Fernando 'El Niño' Torres, quien era nuestro instructor. Gavi, el eterno capitán del Atlético de Madrid, fue nuestro compañero de aula, así como Diego López (exportero del Real Madrid), Sylvinh o (exlateral del Barcelona), entre otros. Son experiencias muy lindas compartir con esas personas, lastimosamente en Honduras no se nos da el valor que nos merecemos y toca ir a picar piedra a otros países. Respecto a su fichaje por el Hill Country de la USL 2, ¿cómo se dio esta operación? Todo fue mediante Josué Romero, cazatalentos de la Fenafuth, quien se contactó con el dueño de este club ( David Golding) que buscaba un entrenador de experiencia para comenzar el proyecto de ascender al Hill Country a la USL 1. Cuando Josué me consultó si conocía a alguien con dichas características, bromeando dije 'pues yo', pero en realidad estaba esperando si me iban a renovar en la Selección, y de allí dirigente me habló, a lo que le expliqué mi situación. En ese entonces, me encontraba sacando la Licencia PRO en España y estaba a la espera de la Fenafuth, por lo que le comenté que si me esperaban, podía fichar con ellos. Pasaron seis meses y siguieron interesados en mis servicios, por lo que en enero viajé a Austin, Texas, a conocer las instalaciones y la ciudad y me gustó la idea.

¿Por qué decidió irse a dirigir en el extranjero y no apostar a dirigir en Honduras? Primero que todo porque soy una persona de retos. Además, es ir a Estados Unidos, uno de los mejores países del mundo, y tener el reto de hablar inglés; También lo económico, en Honduras dirigí en Primera División y no cobré ningún centavo, mientras que destaca en la cuarta división estadounidense, con este club semi profesional, tendré un sueldo mayor al que tenía en la Selección Nacional. Ya no estamos para seguir demostrando, también hay que recibir un cambio una remuneración económica decente. Mi deseo es conocer la estructura de Estados Unidos desde adentro y así yo poder crecer. No tengo ningún problema en picar piedra, voy con una mochilla llena de sueños, espero seguir escalando. ¿Contó con ofertas de clubes en n Honduras? Sí, tuve un par de llamadas, pero aquí lo complejo son las oportunidades. Como bien sabemos, los técnicos hondureños no somos prioridad en la Liga Nacional. En el Ascenso sí hay oportunidad, pero no están las condiciones económicas, pues o te pagan poco, o no te pagan nada, y cuando termina el torneo dejás de recibir sueldo. Mientras que en mi nuevo equipo, la temporada inicia en abril, pero como ellos conocen que me encuentro sin gozo de salario, me han renumerado los meses de febrero y marzo. La estabilidad económica en estas alturas es primordial. ¿Considera que los clubes de la Liga Nacional le cerraron las puertas? No le sabría decir eso porque para nadie es desconocido que para dirigir a los cuatro grandes debe ser un extranjero o haber ganado antes un título. Dirigir en Primera División siendo hondureño no es fácil, estos equipos lo que más te dan es solvencia financiera, pero no es fácil darle la oportunidad a un joven. Yo entiendo la postura de algunos clubes de no “arriesgarse” con alguien nuevo, mientras que en otros países sí se arriesgan, a lo que hay que agradecer.

Pero de esa manera, es difícil que se produzcan técnicos nacionales de buen perfil... Sí, porque solo nos ven cuando están peleando descenso o cuando ya el equipo está descendido. Si recuerda, cuando debuté como técnico de la Liga Nacional a mis 31 años, el Honduras Progreso peleaba la permanencia y la logramos conseguir, pero no recibimos salario. A parte de eso, oportunidades no hay, y por eso los entrenadores hondureños no muestran su calidad porque son sometidos a clubes con problemas financieros y situaciones deportivas críticas.