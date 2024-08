Joao Félix se olvida del Barcelona y tiene nuevo club: “Es el sitio perfecto”

“Han sido varias cosas las que me han hecho volver: el proyecto, el club, la liga, los aficionados y que me encantó el tiempo que estuve aquí. Me sentí muy bien en aquellos meses, pese a los resultados que tuvimos, y estoy muy feliz”.

En su media temporada en el Chelsea, Joao disputó veinte partidos y marcó cuatro goles, y fue víctima de uno de los peores Chelsea de los últimos tiempos, el que dirigió primero Graham Potter y después Frank Lampard y que se quedó fuera de toda competición europea.

“Desde entonces me he desarrollado como jugador en varias facetas: la percepción del juego y los espacios con el balón, donde puedo hacer más daños. Intento mejorar viendo vídeos de mis partidos. Siento que he crecido como jugador. Es normal con la edad. Me veo más preparado para la Premier League y siento que mis mejores años están por delante, no tengo dudas de ello”, agregó el portugués.