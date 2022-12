¿Palancas para llevarlo al Barça? Laporta se pronuncia sobre Messi

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, admitió que estaría “encantado” con el regreso de Lionel Messi al club azulgrana, aunque admitió que no se pueden generar “ciertas expectativas”.

Así lo comentó en una amplia entrevista en Barça TV en la que repasó muchos aspectos de la actualidad azulgrana. Recordó Laporta que Messi tiene contrato con el PSG y que “todos los culés” se han alegrado por el Mundial conquistado porque “se lo merecía”.

Comentó el dirigente que Leo Messi es “el mejor jugador de todos los tiempos” y está convencido de que es culer. “Nos ha dado muchas alegrías y siempre estará vinculado al Barça. Si vuelve o no como futbolista, no lo sé. A nosotros nos encantaría, pero esto ya se verá”, insistió.

Active su cuenta de registro para tener acceso a navegación ilimitada

¿Nuevas palancas para intentar el fichaje de Messi?, se le preguntó a Laporta y respondió: “Ayer tuvimos un encuentro con los medios de comunicación. Tuvimos conversaciones en tono distendido. Es obvio que me gustaría que algún día volviese. Me encantaría, pero no podemos generar según qué expectativas. Es jugador del PSG, que tiene contrato con ellos. Acaba de ganar la Copa del Mundo. Estamos muy contentos por él. Lo que no quiero es generar expectativas que tienen una gran dificultad”.

Y añadió: “Las palancas se hicieron para salvar al club porque estaba en una situación muy complicada. Ahora LaLiga ha establecido límites a las palancas. Cabría hacer alguna operación de estas, pero no sería para fichar a algún jugador”.

En su balance de 2022, Laporta admitió que se ha tratado de un “año duro”, pero que tiene la tranquilidad de que con el equipo que el Barcelona tiene se ha “recuperado la alegría del barcelonismo” y que ahora “toca luchar por los títulos”.