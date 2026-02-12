Joan García y el blooper del año: terrible fallo y autogol del Barcelona ante Atlético

Madrid, España.

Joan García ha protagonizado este jueves el blooper del año en España al conceder un gol con el que el Atlético de Madrid ha empezado ganando 1-0 al FC Barcelona en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey 2026.

El portero azulgrana pasó de héroe a villano en cuestión de cuatro minutos. Y es que en el 3' salvó de manera milagrosa al Barça en un mano a mano de Giuliano Simeone, asistido por Antoine Griezmann. El argentino quiso buscar el palo corto, pero muy bien el portero tapando el disparo con el pie.

En el 7' tuvo mala fortuna Joan García con un error garrafal. Eric García jugó para atrás con su portero, el balón se le pasa por debajo del pie a Joan, que intenta sacarla antes de que entre pero no le da tiempo, aparece Pau Cubarsí para despejar pero ya era demasiado tarde.