Joan García y el blooper del año: terrible fallo y autogol del Barcelona ante Atlético

El portero del Barcelona se equivocó a lo grande y concedió un autogol con el que empezó ganando el Atlético.

  • Actualizado: 12 de febrero de 2026 a las 14:18 -
  • Juan Carlos Miranda
El portero del Barcelona, Joan García, cometió una pifia horrible y concedió un gol contra Atlético.
Madrid, España.

Joan García ha protagonizado este jueves el blooper del año en España al conceder un gol con el que el Atlético de Madrid ha empezado ganando 1-0 al FC Barcelona en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey 2026.

El portero azulgrana pasó de héroe a villano en cuestión de cuatro minutos. Y es que en el 3' salvó de manera milagrosa al Barça en un mano a mano de Giuliano Simeone, asistido por Antoine Griezmann. El argentino quiso buscar el palo corto, pero muy bien el portero tapando el disparo con el pie.

En el 7' tuvo mala fortuna Joan García con un error garrafal. Eric García jugó para atrás con su portero, el balón se le pasa por debajo del pie a Joan, que intenta sacarla antes de que entre pero no le da tiempo, aparece Pau Cubarsí para despejar pero ya era demasiado tarde.

Así fue el autogol de Joan García con el que empezó perdiendo el Barcelona ante Atlético en la Copa del Rey.

El balón cruzó la línea de gol aunque la sacó Pau Cubarsí. Por las dudas, el nigeriano Ademola Lookman la metió con todo al fondo de las mallas para certificar el gol del Atlético de Madrid.

El árbitro señaló que fue autogol de Joan García, que vio como Griezmann en el minuto 14 anotaba el segundo gol de los colchoneros en el estadio Metropolitano de Madrid.

Redacción web
Juan Carlos Miranda

