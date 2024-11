¿Le gustaría dirigir a Costa Rica? Jeaustin Campos responde sin rodeos

El partido contra Marathón acá en el Morazán no jugamos mal, el marcador muy grosero, pero no jugamos mal. Olimpia en Tegucigalpa, el equipo jugó bien, le quitamos la pelota al Olimpia, tuvimos la personalidad.

Es más frustrante, creo que uno de los más duros críticos, siempre voy a hacer yo. Si el equipo hubiese jugado mal, yo soy el primero que les digo, pero no lo puedo decir porque no es cierto.

No he tenido ninguna comunicación oficial, por supuesto que sí se da, que no sé si se vaya a dar, pero sí se da algún tipo de comunicación, pues, por supuesto, que estaría conversando con el presidente y a ver de qué manera se puede concretar algo. Al final yo simplemente soy un trabajador de club, pertenezco al Real España, así que vamos a ver.

Como lo he dicho a los colegas allá en Costa Rica, la verdad que primero es un honor, es un alago que la gran mayoría de la prensa e inclusive la afición estén mencionando mi nombre para dirigir a la selección de Costa Rica. Yo lo he dicho, es una ilusión dirigir a una selección nacional, cualquiera, y si es la de mi país, en buena hora.

¿Usted quiere estar en la selección de Costa Rica?

Bueno, yo quiero quedarme, a mí me encanta San Pedro Sula, me encanta el equipo y estoy súpera gusto. Con el presidente (Elias Burbara) hemos estado hablando y la gente del club ha estado pensando en este servidor y el cuerpo técnico para un proyecto de mediano plazo.

A mí me encanta, me seduce muchísimo por supuesto, quisiera partirme en dos. Yo siempre he visto con que un llamado a una selección como un honor.

Una vez lo dije, en Costa Rica no tenemos ejercito, pero si tenemos algunas fuerzas armadas como nuestros estudiantes, músicos y el fútbol es parte de ello. Ir a la selección es como un llamado al ejercito, es casi una obligación aceptarlo, porque es así, es servir a mi país.

No sé si está muy lejos o muy cerca, no tengo la menor idea. No es la primera vez que estoy ahí en el casi casi y no se da, así que me enfoco en el equipo, en lo que estamos haciendo y si lo otro tiene que venir, bueno, los tiempos son de Dios y el verá si me lo da.

En este momento si tengo que pedirle algo a Dios, es que nos de la sabiduría para tener un buen cierre e ir por ese campeonato.

Hoy en día, la afición está desilusionada, ¿Dónde puede Real España recuperar el nivel con el que se inició?

Empezaron con una decepción porque cuando yo llegué decían que como no habíamos reforzado el plantel, que ese plantel no iba para ningún lado.

Nosotros no empezamos de cero este plantel, empezó de menos 10, porque no daban ni siquiera la mínima expectativa de que pudiéramos llegar a ser competitivos.

A través de la historia, las crisis son las que han dado la oportunidad y la creatividad para seguir evolucionando. Lo más importante para mejorar es aceptar y nosotros lo hemos aceptado.

El hecho de que no nos dieran aspiraciones antes de empezar el campeonato, no nos quita que también ilusionamos a la afición, sorprendimos algún sector de la prensa probablemente, pero tenemos que seguir sobre esa línea, no podemos bajar los brazos.

El próximo partido es muy importante, en caso de perder y ganar Marathón, los puede desplazar al cuarto lugar.

En realidad nosotros nunca nos hemos enfocado en la tabla de posiciones, ni cuando estábamos en primer lugar. Es un partido importante y aunque no lo fuese, nuestra obligación como equipo grande es ir a ganarlo.