Jeaustin Campos avisa tras derrota vs UPN y habla del campo sintético: “Duele dejar puntos”

Llevamos el peso del partido, tuvimos la posesión de la pelota, de repente no tomábamos algunas decisiones en el último cuarto a pesar de que encontrábamos los espacios, teníamos pensado que iban a jugar algo similar, al error de nosotros, a recuperar la pelota en algunas jugadas no forzadas nuestras, ahí salieron en velocidad, nosotros no pudimos salvo dos o tres jugadas de gol.

No me gusta hablar del árbitro o el campo porque suena como excusa cuando uno no gana o pierde. Por supuesto que no estamos acostumbrados a jugar en este tipo de superficie, pero este es el paquete que venía, tenemos que saber, creo que no lo hicimos mal, hemos tenido algunas bajas, a nosotros no nos sobra. Dixon no pudo venir, Varela por situaciones no pudo venir, Sebastián. Pusimos a Carrasco, lo hizo bien.

Más que el campo el equipo tuvo personalidad. Ahora, el rival juega, es un rival que se cierra, que maneja espacios, cuando tiene la pelota dos que tres saben jugar de mediocampo para arriba, pudieron habernos dado más peligro. Es un partido bueno acercándonos un poco a lo correcto, pero de media cancha para arriba quedamos debiendo.

¿Por qué metió a Carlos Small en lugar de Roberto Osorto, esto por la salida de Jhow Benavidez?

Para bajar a Moya o Vuelto. Era otro tipo de fútbol, era como recibir la pelota, ellos no cubrían el ancho del campo. Cuando recibía Brayan Acosta, vio que en el lado derecho al fondo centró, le quedaron algunas de media distancia, pensamos eso de Darixon, pero venía de un desgaste fuerte.

¿A qué le sabe esta derrota?

Los partidos en los que dejamos puntos duelen. Hoy, con el mayor de los respetos, no era un partido para haberlo perdido. Cuando íbamos a hacer los cambios no tuvimos esa tranquilidad de hacer cambios pocos tácticos de dar el golpe como lo hicimos ante Olimpia.