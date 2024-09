Tabla de posiciones en Honduras: Real España perdió y se bajan a Olimpia

¡El líder cayó! La acción de la Jornada 9 del Torneo Apertura 2024 continuó este domingo con los duelos entre Victoria vs Motagua, UPNFM vs Real España y Marathón vs Olancho FC.

Todo comenzó el sábado, Juticalpa FC y Génesis abrieron la novena fecha, pero quedaron a deber en el Estadio Juan Ramón Brevé Vargas luego de igualar sin goles.