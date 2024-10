Javier Aguirre deja tajante mensaje sobre Honduras, rival de México en Nations League

El seleccionador de México, Javier Aguirre, aseguró el martes que ante Honduras su equipo tendrá dos partidos duros, en los cuartos de finales de la Liga de Naciones de la Concacaf, que se jugarán en noviembre.

Los catrachos serán los rivales de México en busca del pase directo a la Copa Oro 2025 y de la Final Four de la Nations League de Concacaf, a disputarse en noviembre, con la ida en Honduras y la vuelta en el Nemesio Diez de Toluca.

“Es el partido parteaguas (contra Honduras), un antes y un después, no hay probaturas, es un partido oficial, es por pasar o quedarte afuera del Final Four de Nations League. Entonces, eso es muy importante, esos partidos de 180 minutos, muy muy complicados, lo van a hacer, recordamos el pasado reciente, allá no pudimos y en el Azteca fue al final el gol de Edson (Álvarez) y penales”, empezó diciendo.