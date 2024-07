Federación Mexicana confirma futuro de Jaime Lozano tras eliminación en Copa América

De igual manera, el directivo de la FMF se dijo triste por la eliminación del equipo mexicano, ya que no se cumplió el objetivo, sin embargo, enfatizó en que se cumplió el objetivo de colocar a jóvenes que no habían tenido la oportunidad con el combinado nacional.

“Con lo positivo que hemos tenido, obviamente primero estoy muy triste porque como mexicano me duele que la selección no triunfe y bueno estando en el proyecto mucho más, pero si bien el objetivo de calificar no se cumplió, sí se cumplieron los otros, que pusieron jóvenes que no han tenido participación participar, que el equipo siempre fue hacia adelante, que el equipo luchó, compitió, que el equipo corrió más que los rivales, que tuvo una gran actitud, entonces bueno construir sobre eso y no arrancar nuevamente y hacer otro”, agregó.