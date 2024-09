DT del Herediano se rinde con Getsel Montes y advierte a Motagua: “Tiene que preocuparse”

Soto preguntó sobre la no convocatoria de Getsel Montes a la Selección de Honduras , a quien se rindió por su buen nivel futbolístico desde que llegó al equipo tico. Los costarricense no contarán con el ariete Francisco Rodríguez y la joyita Andy Rojas.

Sobre Getsel Montes, la pregunta que yo me haría es, ¿cómo no representa a la Selección de Honduras? Es un jugador que ha tenido un rendimiento, muy parejo, ahí queda la incógnita, cada entrenador tiene la forma de decidir y solucionar, estar en esa silla, no es fácil, pero el nivel de Getsel ha sido bueno y regular, ha tenido picos para arriba, ha vuelto a su regularidad, merecidamente por algo está jugando en Costa Rica y la pregunta es, ¿por qué no ha tenido la oportunidad de estar en la Selección de Honduras?

¿Cómo analiza la zona baja del Herediano? Recibe muchos goles

Tuvimos cambios en defensa y poco tiempo para trabajar, pero si hacemos la suma de puntos y goles recibidos y anotados, de eso se trata el fútbol: de meter más goles y recibir los menos posibles. Si mañana quedamos 2-1, saldré feliz con el 2-1. Si quedamos 1-0 o 3-0 voy a salir muy feliz, saldré feliz con esos dos goles de diferencia.

¿Cómo va a contrarrestar el juego aéreo de Motagua?

Motagua es un equipo muy grande y fuerte en el juego aéreo, con buena talla, buen promedio, nosotros también tenemos un equipo de buena talla, hay que sacarle provecho. Sabemos que estuvo en Costa Rica un tiempo, le gusta los saques de banda, marcas predeterminadas.

Con el tema de cerrar en casa debemos de meter gol, yo siempre he dicho que el fútbol es presente, veremos a las 10 y tantos qué dice, haremos sumas y restas para prepararnos de la mejor manera dentro de ocho días.

¿Es peligroso este Motagua, cómo saldrá el Herediano?

Motagua tiene que preocuparse por el tema del Herediano, es un equipo que ha estado en 16 de las últimas 22 finales del campeonato nacional. En los últimos años hemos ganado 10 títulos. Así como nosotros hemos estado ocupados, ellos han estado ocupados, nosotros vamos a contrarrestar la parte ofensiva, ellos también lo harán con nosotros, van a jugar contra el segundo equipo más goleador de Costa Rica.