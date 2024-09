El Inter frena en seco al Manchester City de Guardiola en la Champions

El equipo de Simone Inzaghi recordó al que llegó hasta la final en 2023 y desmembró el centro del campo del City, desesperando al propio Rodrigo Hernández, para conseguir salir a la carrera y que la pelota estuviera en disposición de su tridente para marcar.

No hubo manera en la primera parte, con un Barella vestido de mago -y elegido el mejor del partido-, pero en la segunda mitad, Darmian tuvo la más clara para los italianos, al plantarse delante de Ederson y tener la peor idea de todas.

La peor, porque no salió, porque de haberlo conseguido, se hablaría de un gol histórico. Sin saber lo que había detrás, tiró un taconazo que recordó al de Guti en Riazor hace quince años. Pero no estaba Benzema. De hecho, no había nadie. La ocasión se perdió e Inzaghi se quería morir en la banda. Como cuando minutos después Calhanoglou mandó por encima del larguero una volea en el corazón del área.