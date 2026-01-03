Venezuela en estado de conmoción exterior nacional tras denunciar "agresión militar"

Amanece en las calles de Caracas, Venezuela, que se encuentran sin luz eléctrica este sábado tras haberse registrado varias detonaciones y explosiones en la madrugada. Estados Unidos anunció que capturó a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Fuego y algunos daños en el vallado de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, también conocida como La Carlota, el principal aeropuerto militar de Caracas, fueron constatados por EFE la madrugada de este sábado, después de que el Gobierno de Venezuela denunció una "agresión militar" de Estados Unidos.
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció este sábado el ataque con misiles desde helicópteros estadounidenses a zonas civiles de Caracas, así como en otros lugares del país, e indicó que están en la búsqueda de posibles heridos o muertos.
En redes sociales circularon imágenes de explosiones en varios puntos de la capital venezolana, mientras usuarios reportaron detonaciones en el principal fuerte militar del país, Fuerte Tiuna, al oeste de la ciudad, y en La Carlota.
El Gobierno de Venezuela declaró Estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional tras denunciar una "agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos", luego de las explosiones ocurridas durante la madrugada de este sábado en Caracas y los estados cercanos Miranda, Aragua y La Guaira.
Militares custodian las inmediaciones del Palacio Presidencial de Miraflores tras varias detonaciones y explosiones en la madrugada de este sábado en Caracas, en unos momentos en que Venezuela ha denunciado "amenazas" del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Civiles con equipajes y mascotas salen de Fuerte Tiuna -que alberga la sede del Ministerio de Defensa-, tras varias detonaciones y explosiones en la madrugada de este sábado en Caracas.
Hombres armados y con las botas en la mano por las calles de Caracas tras varias detonaciones y explosiones en la madrugada de este sábado en la base militar de La Carlota.
Controles en las inmediaciones de Fuerte Tiuna -que alberga la sede del Ministerio de Defensa-, tras varias detonaciones y explosiones durante la operación de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro, a quien acusa de ser lder de un cartel de los Soles.