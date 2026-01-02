  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Deportes

Al Nassr y Cristiano Ronaldo sufren primera derrota de la temporada en la Liga saudí

El Al Nassr, con Cristiano Ronaldo que no pudo marcar, perdió por 3-2 contra el Al Ahli y es su primera derrota de la temporada en la Liga de Arabia Saudita.

Últimos Videos