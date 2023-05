Humberto Rivera confirma el 11 de Olancho en la final ante Olimpia

El Olancho FC arribó este sábado a Tegucigalpa, ciudad donde se jugará la gran final del torneo Clausura 2023 ante Olimpia en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

Los “Potros” llegaron a la 1 de la tarde con plantel completo a uno de los hoteles importantes de la capital del país para terminar la concentración previo al choque crucial del domingo.

Humberto Rivera, técnico del Olancho FC, encabezó la llegada del equipo que tiene como sueño alcanzar su primera corona en el balompié hondureño.

El estratega catracho atendió a los medios de prensa, donde reveló el 11 titular que jugará ante Olimpia, las claves para ganar la final y la preparación previa al cotejo en el Estadio Chelato Uclés.

- Declaraciones de Humberto Rivera -

¿Un equipo de precaución ante Olimpia?

“El mismo equipo de siempre, nosotros hemos sido amantes del buen fútbol y Olancho FC mañana va a proponer la misma mística y el mismo estilo de juego de mucha intensidad y esperamos hacer un buen partido. Con mucha posesión de balón, porque tenemos jugadores con buen manejo del mismo, eso va a ser importante”.

¿Ya está listo Mario Martínez?

“Ya está listo, pero es una decisión técnica en el que no sabemos si jugará o no, pero ya está listo”.

Claves para ganar el partido

“Mucha concentración, muy buen trabajo, mucha posesión de balón y esperamos hacer un buen partido”.

¿Habrá reconocimiento del Nacional?

“No se hará el reconocimiento de la cancha, solo son 30 minutos, no podemos tocar balón, entonces no lo haremos”.

¿No ha habido apertura para el equipo?

“Son decisiones que toman las autoridades y nosotros como equipo lo respetamos. Lo que no es correcto es que no lleven a una cancha solo a caminar. Por lo menos un calentamiento con balón sería saludable, pero no tiene sentido”.

A nivel internacional de FIFA sí se permite

“Solo en nuestro país se da el hecho de no reconocer la cancha, todos los equipos tenemos derecho”.

A confiar en la teoría de que esté buena la cancha

“La cancha es nueva para los dos, ninguno de los dos ha jugado en ella y esperamos que esté en condiciones para jugar, porque Olancho FC viene a proponer mañana”.