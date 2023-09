Horarios y canales de transmisión: así se jugará la Jornada 6 del Torneo Apertura 2023

La sexta fecha del certamen doméstico arranca hoy con el encuentro Victoria ante la UPN a las 6:00 de la tarde en el estadio Ceibeño. La Jaiba es el peor equipo de lo que va del torneo con dos unidades y en su casa debe hacerse fuerte ante los universitarios que fueron goleados la semana pasada por el Vida.

Dos horas más tarde el líder y bicampeón nacional, Olimpia, recibirá en su fortín a un Vida que viene en alza con el entrenador Héctor Vargas. Los Leones están golpeados por su eliminación en Copa Centroamericana.

“Olimpia tiene un plantel numeroso, grande, porque hizo una inversión para jugar Concacaf no tanto por el torneo local por eso no les afectará no tener a los jugadores que les convocaron a la Selección”, manifestó Vargas.

MARATHÓN CON SUS FICHAJES

Marathón hizo el viaje a la siempre difícil cancha del Francisco Martínez para medirse el domingo a la Real Sociedad, que con el colombiano John Jairo López ha tenido un cambio radical, suma cuatro encuentros al hilo sin perder.

El Monstruo Verde, que ya podrá contar con sus fichajes Geovanni Martínez, Cristian Sacaza y Yunni Dolmo, tiene cinco partidos sin caer ante los Aceiteros.