Juergen García revela cuál fue su reacción tras ser convocado por Rueda

San Pedro Sula, Honduras.

Únicamente un jugador de la Liga de Ascenso fue considerado por el adiestrador de la Selección Nacional, Reinaldo Rueda, para los juegos correspondientes a la actividad de septiembre y ese es el portero de 18 años Juergen García que por lo tanto carga una mochila extra. El futbolista, a pesar de que soñaba con este momento, no imaginó que llegaría tan pronto. En pláticas con Diario LA PRENSA, el meta del Lone FC describió cómo fue ese momento cuando le notificaron que iba a ser parte de la lista para los duelos ante Guatemala, Jamaica y Granada.

A su vez, García expresó lo que significa para él, el técnico cafetero y no descarta que pueda que le dé la oportunidad de debutar. El arquero de 1.88 mts también explicó porque no se cerró su vínculo con alguno de los equipos grandes del país y dio el nombre de los porteros que admira en Honduras, con uno compartirá por primera vez. -La entrevista con Juergen García- ¿Cómo fue ese momento cuando te notificaron que estabas convocado a la Selección Nacional? Me lo tomé con mucha alegría. Estaba con mi novia y en eso me cayó el mensaje de la federación que estaba convocado a los partidos contra Guatemala, Jamaica y Granada. Recuerdo que solo brincaba en mi cuarto, le dije a mi mamá que me habían convocado. Es una felicidad enorme porque es algo que uno sueña desde pequeño. Créeme le escribí a toda mi familia, jajaja. ¿Quién te notificó la convocatoria? Fue el gerente Luis Brevé quien me envió un mensaje. Rápido le conteste porque no me lo esperaba. ¿Qué te dijo tu familia cuando les diste la noticia? Mi mamá solo me dijo que le diera las gracias a Dios y que siguiera trabajando duro para que mejores cosas vinieran.

¿Cómo te has estado preparando en estos días? Trabajando al 100% como siempre lo he hecho. Trabajando por aparte no solo con el equipo. Hago dobles turnos cuando puedo. Nunca me he parado. ¿Es este un premio al esfuerzo que has hecho en lo que va de tu carrera? Sí, claro. Dios mira el esfuerzo que hace uno y esas son las recompensas que él pone en mi camino. ¿Qué ha sido ese esfuerzo? Levantarme temprano todos los días, alejarme de mi familia y de mucha gente por lograr mi sueño. No me doy por vencido. ¿Te alegra que te vas a codear con algunos de los legionarios? Antes había compartido con Alberth Elis y creo que con uno más, pero me lo voy a tomar con tranquilidad exagerada, porque si voy con presión no voy a poder hacer las cosas bien. Capaz el profe me hace debutar es lo que más le pido a Dios. ¿Sueñas con eso? Sí, sueño con debutar. Ya lo hice con la Sub-17, 20 y 23, ahora espero lograrlo en la mayor. A mis 18 años sería algo extraordinario. ¿Quién ha sido tu consejero en el fútbol? He tenido bastantes como el profe José Valladares, Luis Alvarado, Mario Bustamante, Don Alven Lone, Josué Reyes y mucha gente más con lo que crecí.

¿Qué significa para ti lo que ha hecho Reinaldo Rueda? Siempre lo voy a llevar en mi corazón porque fue él quien me dio la confianza, va a quedar marcado en mi vida. ¿Ya has hablado con él? Personalmente no, él habla más de manera grupal y es lo mejor. Eres el único jugador del ascenso en esta lista ¿el reto es mayor? Es algo extra que me motiva a hacer las cosas bien y mi idea es seguir abriendo puertas en segunda división porque la liga no se ve mucho porque no es tan transmitida.