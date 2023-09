Luis Girón y su proyecto con el Parrillas One: "No me arrepiento de lo invertido"

"Ese nombre no se lo puse yo, fueron ustedes los periodistas y la misma afición que lo bautizaron así, pero está bien, mis hijas están de acuerdo, dicen que es bonito que lleve mi nombre", dice Girón, también conocido por Luis One.

No es normal ni mucho menos común que un dirigente deportivo o cualquier otra persona decida hacer un estadio por su propia cuenta, pero Luis Girón no dudó en mandar a construir uno tras recibir un desprecio que le tocó el ego.

"Queremos ganarnos el derecho de ascender en la cancha pero como hablan de jugar una Liga con 12 equipos, si nos invitan bienvenido, no me estorba, según Fifa nos ganamos ese derecho, tenemos la estructura, pero yo no voy a pedir que nos inviten. Sin embargo creo que tiene más sabor ganarse el ascenso en la cancha, lamentablemente las cosas no han salido", explica. No da cifras, pero este quijote del fútbol hondureño asegura que en la construcción de ese estadio ha gastado muchos millones.

¿Pero cómo surgió la idea de construir solo un estadio?, le preguntamos y enseguida responde: "Nosotros jugábamos de local en Tela, el alcalde David Zacaro apoyaba el equipo, pero al llegar el nuevo alcalde Mario Fuentes ya tenía lista las Reservas del Real España jugando ahí, tenían el tamal hecho, me tocó el ego, me sentí humillado y nos fuimos para Siguatepeque".

"Un día el alcalde me tuvo esperando cuatro horas y no me atendió. Luego nos venimos para San Pedro Sula, pero cuando llovía no nos prestaban el estadio Morazán o el Olímpico y me daba pesar de los rivales que venían desde largo, gastaban en comida y transporte y no jugábamos, entonces surgió la idea de construir el estadio. Yo quedé mal aparentemente en Tela porque nos venimos pero no fue así", explicó.

Luego suelta una anécdota: "Una vez jugábamos contra el Real España un partido amistoso, se me acercaron unos aficionados españolistas y me comenzaron a cantar "somos locos, locos, locos" y yo les respondí, "no jodan pendejos, coman mie..., más loco soy yo que mandé a construir este estadio solo", decía entre carcajadas.

No ha pensado en sacarle ganancia al proyecto, su gran satisfacción será que los jóvenes de La Lima o de cualquier otra parte cumplan su sueño de ser futbolista y se conviertan en hombres de bien. "En un principio pensé en hacer algo pequeño pero luego decidí construirlo con capacidad para 7,000 aficionados. También construiré dos canchas afuera para que jueguen los niños de La Lima. En Nicaragua y Panamá los estadios son pequeńos pero con buenas canchas".