Honduras realizó su primera práctica en República Dominicana

El combinado nacional se desplazó desde su hotel de concentración (situado en el malecón) a las 4:45 de la tarde y comenzó su entrenamiento después de las 6:00 PM (hora local).

El técnico Reinaldo Rueda llevó a cabo la sesión con 26 futbolistas, entre los que no estuvo David Ruiz. El volante del Inter Miami no abordó el avión y finalmente no atendió la convocatoria de la Selección Nacional.

En la sesión estuvieron los restantes 12 legionarios citados por Rueda: Luis Palma, Anthony Lozano, Alberth Elis, Romell Quioto, Deybi Flores, Denil Maldonado, Kervin Arriaga, Bryan Róchez, Andy Nájar, Alex López, Bryan Acosta y Rigoberto Rivas.

Precisamente el “Bambino” Rivas fue el último futbolista en unirse al grupo, tras arribar a Santo Domingo este mismo martes a las 4:30 de la mañana.