DT del Honduras Progreso realiza varias confesiones tras ganar en Tocoa

”Todavía no hemos ganado nada, dimos un paso importante hacia la salvación. Yo sé que mi Dios nos trajo acá por algo y esperemos cerrarlo en El Progreso con nuestra gente, tengo mucha fe de que lo vamos a hacer, pero no será nada fácil”, expresó Jhon Jairo López.

El DT colombiano dice que tiene una deuda con la afición de Honduras Progreso y espera cumplir el domingo.

”Fue muy intenso, sabíamos que no iba a ser fácil, es una alegría y veníamos sufriendo todo el semestre, tengo una deuda de gratitud con toda la hinchada de El Progreso y esperemos cumplir el día domingo, cerrar con broche de oro salvando la categoría”, remarcó.

Asimismo, Jhon Jairo López recordó el día que estuvo a punto de irse del Honduras Progreso, pero al final decidió quedarse y hoy está muy cerca de evitar el descenso.

”En un momento me reuní con Elías Nazar y le dije que estaba dispuesto a dar un paso al costado, que yo no me iba a aferrar a nada, que simplemente quería lo mejor para la institución, hablamos con Elías, con los compañeros de trabajo y los jugadores, y al final decidimos no renunciar, eso fue allá por la fecha 12”, confesó.