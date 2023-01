‘Tota’ Medina responde: el fichaje de Rotondi; ¿se marcha Rubilio?

Con mucha calma y tranquilidad se mostró el técnico del Motagua, Hernán Medina, en la conferencia de prensa dada esté miércoles en el Complejo Deportivo Pedro Atala Simón previo al debut ante Lobos UPN en el torneo el Clausura 2022-23.

La Tota adelantó lo que conoce del posible fichaje de Matías Rotondi, el caso de Rubilio Castillo y las dudas que tiene para enfrentar a los Lobos UPN el próximo sábado a las 5:00 pm en el estadio Emilio Williams de Choluteca.

-ENTREVISTA-

¿Cómo llegan los refuerzos al inicio del Clausura?

Están en todas condiciones, solo que alguna demora en caso de los papeles, pero están en condiciones para ser tomados en cuenta. Solo Lucas quien acaba de llegar y puede tener un poco más de demora por el corto tiempo que tiene en el equipo.

¿Cómo mira está debut ante Lobos UPN ?

Sabemos que todos los inicios son difíciles en los torneos, pero en este se nos renuevan las ilusiones a cada uno y estamos con todas las intenciones de ser el equipo protagonista, estando siempre en los primeros lugares. Esperamos tener un buen inicio.

Refuerzos que faltan y caso de Matías Rotondi

Hemos sido claros de que necesitamos, estamos viendo primero si llega alguien de la Liga local. En el caso de Rotondi no me lo habían manifestado y lo tomé como que era una versión periodística, pero no hemos hablado de que el jugador esté con nosotros. Luego lo haremos con la directiva y el gerente deportivo, pero de parte nuestra no ha habido esa evaluación y si lo hay será consensuada entre todos.

Los que han llegado, obviamente que estamos muy conformes con ellos, siempre dije que estos partidos de pretemporada era para evaluar si se necesitaba reforzar líneas y siento que sí es necesario en la zona media ofensiva de uno a dos más, veremos si se puede, pero seguramente que tendremos a uno que se pueda incorporar

¿Qué versión de Motagua veremos para este Clausura 2022-23?

Seguir teniendo la idea, aunque es difícil y más en estos inicios. También porque estamos con los mismos actores y con las nuevas incorporaciones se buscara asentar las bases.

¿Ya tienen un once inicial para enfrentar a Lobos?

Sí, solo estamos decidiendo entre uno o dos jugadores, mirando la aportación que me puedan dar en el terreno de juego y en esa búsqueda vamos a tratar de contrarrestar lo que el rival nos proponga y estamos convencidos de plantar la idea para hacer mejores cosas que Lobos.