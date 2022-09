Henry Figueroa sobre su pasado: “Aquí estoy de pie y soy un ejemplo a seguir porque nunca bajé los brazos”

“No ha sido nada fácil”

Después de una terrible entrada al futbolista Elvin Casildo del Olimpia en un partido con el Marathón en 2020, la Comisión Nacional de Disciplina castigó a Figueroa por seis meses en consecuencia a las amenazas que realizó al árbitro del partido Óscar Moncada tras haberlo expulsado.

“He cambiado mucho. Lo que me pasó me sucedió a una edad en la que venía creciendo futbolísticamente. Ahora tengo 29 años, estoy mejorando mi conducta dentro del terreno de juego. Esto viene de Dios y nadie más, ya me hizo pasar por esas pruebas duras que no fueron nada fáciles”, comentó.

Así mismo, mencionó: “Han sido dos años y medio, me quitaron el castigo por dopaje, después me suspendieron por seis meses, esto no ha sido fácil. Aquí estoy de pie y soy un ejemplo a seguir porque nunca bajé los brazos”.