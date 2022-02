Héctor Vargas: “Si le ganamos a la UPN y Vida somos serios candidatos a pelear el primer lugar”

Dos juegos, dos triunfos, seis goles y sólo un tanto encajado. Así se ha desarrollado el Real España bajo el mando del argentino Héctor Vargas, que goleó este sábado 3-0 al Honduras Progreso.

La Máquina se sube a la parte alta del campeonato, además de hacerlo jugando bien y cambiando algunos factores que le costaron arrancar el campeonato con cuatro derrotas al hilo, pero eso ya es tema olvidado, pues consumaron en esta fecha 7 su tercera victoria en fila.

El entrenador Vargas compadeció a la conferencia de prensa tras su estreno en el estadio Morazán y enfatizó en los puntos claves para el resurgimiento del actual subcampeón del fútbol hondureño.

La clave para su arranque triunfal

“Conocerlos bastante, saber de qué manera pueden jugar, acomodar en poco tiempo (algunos factores). El equipo viene de hacer una buena campaña y tiene buenos jugadores. No vine a inventar nada, sólo llegué a agregarle algunas cosas, como el cambio de ritmo, el juego de frente; los jugadores aceptaron y lo llevan a cabo con facilidad gracias a su calidad. Estoy contento porque hay un buen plantel, se pueden equivocar, pero el esfuerzo no lo voy a negociar. Están trabajando duro y lo demuestran en la cancha.

Titularidad de Carlos Bernárdez en lugar de Omar Rosas

“Omar también puede cumplir la función de Carlos, pero él tiene velocidad, encaja bien lo que propongo y le da más profundidad a (Ramiro) Rocca ya que ahora se tira hacia atrás. A Bernárdez lo conozco bien porque lo hice debutar en Victoria”.

Cambios respecto al Real España del Potro Gutiérrez

“Las cuatro derrotas no se esperaban, se presentaron varios casos, como los de Covid, pero ellos vienen de ser subcampeones. Lamentablemente, no fue el mejor comienzo. Sólo retoqué algunas cosas que miraba desde afuera. Aún falta mucho por recorrer, pero ponen los jugadores ponen todo el empeño para hacer lo que les pido y está funcionando”.

Ramiro Rocca, ocho goles en siete partidos en el Clausura 2022

“Son 87 goles los que ha marcado ya en Centroamérica, lo de él ya es elogiable. Es un goleador que le gusta defender, y trato de corregirle eso para que tenga más presencia de área y esté más cerca de la posibilidad de anotar. Él se siente cómodo en la manera en qué está jugando y lo refleja con goles”.

Conocimiento del equipo

“Debo de corregir algunas cosas, pero aún estoy conociendo como el estilo de juego de Ezequiel Denis y ver a otros muchachos para que puedan rendir. Corregir se me hace más fácil ganando, pero debemos seguir mejorando como en la recuperación de balón. Por ejemplo, Gerson Chávez se ganó una amarilla (44’) que no estaba presupuestada, y tuve que cambiarle (entretiempo) para que no lo expulsaran. Si le ganamos a la UPNFM y también al Vida en las próximas dos jornadas, somos serios candidatos a pelear el primer lugar”